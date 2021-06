Distribuição de roupas segue até quinta-feira no bairro São Sebastião em Esteio

publicidade

A Loja Social Móvel da Campanha do Agasalho de Esteio, montada nesta segunda-feira no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU (rua Rio Grande, 2.363), no bairro São Sebastião, deve permanecer recebendo moradores que vivem em situação de vulnerabilidade social, até a próxima quinta-feira.

A distribuição de roupas é limitada a grupos de quatro pessoas por vez. Cada grupo tem 10 minutos para selecionar os artigos que desejam e cada pessoa poderá levar para casa até cinco peças de roupas e três pares de calçados. O uso de máscara é obrigatório, assim como a higienização das mãos com álcool gel.

Interessados em colaborar, podem fazer as doações diretamente na Casa da Solidariedade, espaço que funciona junto ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) Girassol (rua Machado Lopes, 58 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para esclarecer dúvidas ou para combinar a coleta de doações a comunidade pode entrar em contato pelo telefone (51) 3433-8174 (WhatsApp).

