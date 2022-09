Diversas cidades do RS dão início às comemorações da Semana Farroupilha nesta terça-feira

publicidade

Encerradas as atividades referentes à comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, todas as atenções, agora, se voltam para a Semana Farroupilha. A sete dias do 20 de Setembro, municípios gaúchos dão início às comemorações.

Na Fronteira-Oeste, a Chama Crioula, símbolo Farroupilha, chegou ao Marco das Três Divisas neste final de semana, marcando o início dos festejos na região. A recepção aconteceu na cidade de Alegrete, uma das integrantes da região com a Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí.

Em Uruguaiana, a Chama Crioula chega nesta terça-feira, às 19h, à praça Farroupilha. A recepção marca oficialmente a abertura dos Festejos Farroupilhas na cidade. Na chegada ela é distribuída às entidades ligadas ao tradicionalismo.

Já em São Borja, também nesta terça-feira, acontecerá a cerimônia de abertura oficial da Semana Farroupilha, com a chegada da Chama Crioula, às 16h, na Praça XV de Novembro. O grupo Cavaleiros da Fronteira, representando as entidades tradicionalistas locais, conduz a centelha da chama desde a cidade de Tucunduva, no Noroeste gaúcho, até São Borja, fazendo percursos de pelo menos 240 quilômetros. Em 2022, o patrono do Mês Farroupilha no município é Círio Nei Gaúna. Ele é representante do CTG Revivendo a Tradição, de Sarandi, definição estabelecida por critério de rodízio. A manutenção da chama para o próximo ano será do Centro de Folclore e Tradições Gaúchas (CFTG) Farroupilha.

A chegada da Chama Crioula a Itaqui será nesta terça-feira, às 17h30, no Candeeiro Crioulo junto ao monumento do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), localizado no Parque Comendador Firmino Fernandes (Parcão). Na oportunidade, o fogo simbólico da tradição gaúcha será unificado com a Chama Crioula do Estado, que está sob a guarda do CTG Rincão da Cruz, desde 3 de setembro, quando chegou de Canguçu, distante 650 km, pelo grupo Terra Xucra. Na quarta-feira, às 19h, acontece Sessão Solene na Câmara de Vereadores com a entrega da Medalha Rincão da Cruz e Medalha Orlando Jorge Degrazia. No dia 15, às 20h, show com Marcelo Caminha, no Teatro Prezewodowski. A entrada é gratuita, mas é necessário garantir ingresso no teatro. A programação se estende até 20 de Setembro.

Em Esteio, na Região Metropolitana, serão 97 piquetes montados no Acampamento Farroupilha, realizado entre 13 e 20 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Somando com as estruturas que serão instaladas pelos CTGs Chama Nativa, Esteio da Tradição, Independência Gaúcha e Quero-quero, e pela Prefeitura Municipal, serão 102 galpões montados nos pavilhões Internacional, do Artesanato e da Agricultura Familiar, onde também ficará o palco para as apresentações artísticas e culturais.

A 41° Semana Farroupilha de Sapucaia do Sul está programada para acontecer também 13 a 20 de setembro, no Parque Jayme Caetano Braun, localizado na rua Monteiro Lobato, ao lado da Secretaria de Obras, no bairro Cohab. A programação conta com shows de Pedro Ernesto, Eco do Pampa, Xiru Missioneiro, Gerson Matos, Gaudêncio (Cris Pereira) Canção Nativa, Recuerdos, Daniel Torres, Sina Fandangueira, Nosso Balanço, Geração Z, Moda Antiga, Fofa Nobre, Sandro Coelho, Maneadores, Dorval Dias, Marcelo Cachoeira, Vozes Campeiras, Silvio Costa, Sangue Farrapo, Toque de Acordeona, Joca Martins e Som Gaúcho. Haverá ainda apresentações dos CTGs locais. A entrada é franca.

Na cidade de Montenegro, no Vale do Caí, as festividades em homenagem aos heróis farrapos começam nesta terça-feira. A abertura oficial da programação, que terá o Parque Centenário como palco principal, ocorre às 19h. Às 21h, tem show com o grupo Na Parceria. Ao longo de toda a semana, ocorrerão shows e oficinas coordenadas pelas entidades tradicionalistas. A principal atividade, porém, é o Desfile Farroupilha, marcado para acontecer dia 20, às 9h, na rua Ramiro Barcelos. Centenas de cavalarianos deverão percorrer a principal rua da cidade, demonstrando seu orgulho pelo Rio Grande do Sul. Este ano, as comemorações farroupilhas homenagearão a Maria Ninfa Moraes, conhecida pela sua atuação no tradicionalismo local e pela fundação e patronagem do CTG Alma Estradeira.

No município de Caraá, no Litoral Norte, a programação inicia nesta terça-feira com a chegada da Chama Crioula no CTG Sentinela dos Sinos. No cronograma estão programados hasteamento das bandeiras (cada dia a cargo de uma instituição diferente), cavalgadas, almoços e jantas com cardápios variados, incluindo jantares com baile, apresentação de invernadas artísticas.

A cidade de Mostardas também realizará eventos alusivos ao 20 de Setembro. A programação contará com palestra a cargo das comunidades quilombolas, jantar em prol do Hospital São Luiz, formatura do curso de danças gaúchas de salão, entre outras atrações. Diversos bailes estão programados para ocorrer entre os dias 13 e 20 deste mês, além de apresentações artísticas. A APAE do município comercializará quitutes em prol da entidade.

Em São Francisco de Paula, na Serra, a abertura oficial ocorre com o translado da Chama Crioula nesta terça-feira, com saída no Corpo de Bombeiro percorrendo trecho até a sede do CTG Rodeio Serrano. Será possível acompanhar a 28ª Cavalgada das Prendas de São Francisco de Paula, no dia 18, a partir das 8h30min, já o Desfile de 20 de Setembro ocorre a partir das 14h30min. Os shows acontecem sempre no CTG Rodeio Serrano e a entrada é gratuita.

Em Flores da Cunha, a Semana Farroupilha deste ano contará com mais de 20 atrações em sete dias de programação. De 14 a 20 de setembro, o Parque da Vindima Eloy Kunz será palco de uma série de eventos que celebram a tradição gaúcha com muita música, concursos, jogos campeiros e bailes, além do restaurante com gastronomia típica do Rio Grande do Sul. Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Subsecretaria de Cultura, a abertura oficial dos Festejos Farroupilhas ocorrerá às 18h de quarta-feira.

Os concursos artísticos, abertos às escolas do município, terão as modalidades declamação, intérprete vocal e dança nos dias 14, 15 e 16, respectivamente. As inscrições foram realizadas pela direção das escolas de acordo com o regulamento específico para essa finalidade. Já no sábado, haverá a tradicional Cavalgada da Semana Farroupilha. A saída está marcada para as 10h, em frente à prefeitura, e seguirá em direção ao Parque da Vindima.

Durante a semana haverá uma diversidade de atrações artísticas em todas as noites. Na segunda-feira, dia 19, Luiz Marenco sobe ao palco a partir das 21h30min. No dia 20, o baile com o Grupo Estância marcará o encerramento das festividades. A entrada no parque é gratuita e o evento é aberto para toda a comunidade.

Em Canela, a Secretaria de Turismo e Cultura promove atividades em comemoração a Semana Farroupilha de 14 a 20 de setembro. Junto ao espaço da Central de Informações Turísticas na Praça João Corrêa será montado um espaço de convivência onde a comunidade e visitantes poderão cevar um mate, conferir apresentações das escolas e de artistas canelenses, além de contação de causos e encontro de invernadas.

Em Garibaldi, a programação da Semana Farroupilha teve início nesta segunda-feira, com a recepção da Chama Crioula no galpão montado ao lado da Praça da Martini. O hasteamento da bandeira rio-grandense abriu oficialmente os festejos que seguem com atividades diárias até o dia 20 de setembro na semana dedicada à cultura e ao tradicionalismo gaúcho.

*Com informações dos correspondentes Fred Marcovici, Fernanda Bassôa e Celso Sgorla

