Divulgados os 41 vencedores do Carrinho Agas 2022

A 39ª edição do Carrinho Agas, promovida pela Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas), vai premiar 41 empresas e personalidades destacadas em seus segmentos ao longo de 2022. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, na sede da entidade, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, o presidente Antônio Cesa Longo detalhou as homenagens e salientou que o setor deve crescer 14% nas vendas em relação a 2021, resultado considerado excelente por ele. A entrega das premiações ocorre em cerimônia no próximo dia 28, no Grêmio Náutico União.

O resultado positivo é impulsionado, principalmente, segundo ele, pela expectativa relacionada à Copa do Mundo do Catar, que está em andamento, e o Natal, vindo logo em seguida. “O varejo vai permanecer aberto durante os jogos e vai continuar aberto depois. Sem dúvida, há categorias de produtos que vão contribuir com o incremento de vendas nos períodos das partidas”, destacou. Ainda segundo Longo, os supermercados buscaram oportunizar melhores condições de custo-benefício aos clientes, pela redução do poder de compra destes. “Isto abriu portas para que empresas locais oferecessem novos produtos e um relacionamento mais próximo com o varejista.”

Os vencedores do Carrinho Agas, premiação anual que ocorre desde 1984, são escolhidos em processo seletivo que contou com a participação das 250 maiores empresas supermercadistas do Rio Grande do Sul. Entre os destaques, estão a Nestlé, maior vencedora da história do prêmio, com 37 troféus, e que em 2022 levou como Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais, bem como a empresa Marquespan, de Gravataí, estreante entre os premiados, e agraciada neste ano como Melhor Fornecedor de Pães e Salgados Congelados.

O Lançamento do Ano desta edição do Carrinho Agas ficou com o refrigerante Fruki Bergamota, da Bebidas Fruki, de Lajeado, e o Produto do Ano foi a Mistura para Panqueca Oats Up, da empresa Naturale, de Lagoa Vermelha. Já o Gerente de Vendas do Ano foi Clovis Gusso, da Tramontina. Celso Rigo, da Pirahy Alimentos/Arroz Prato Fino, foi escolhido Empresário do Ano, e o comunicador Lauro Quadros foi agraciado como Personalidade Pública do Ano.

A Agas também detalhou as projeções para este final de ano. Para os períodos de Natal, Ano-Novo e veraneio, a entidade prevê a geração de, pelo menos, 4 mil empregos temporários no setor no Rio Grande do Sul, dos quais 40% deverão ser efetivados. Ainda deverão ser comercializadas mais de 5 milhões de garrafas de espumantes somente em dezembro, 4 milhões de panetones, o mesmo número de caixas de bombons e 900 mil aves natalinas.

Vencedores do Carrinho Agas 2022

Melhor Fornecedor de Queijos - Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Frios - Fatiados BRF

Melhor Fornecedor de Iogurtes - Lactalis

Melhor Fornecedor de Biscoitos - Orquídea

Melhor Fornecedor de Massas - Isabela

Melhor Fornecedor de Mercearia Commodities - Blue Ville

Melhor Fornecedor de Pães Industrializados - Bauducco

Melhor Fornecedor Pães Congelados - Marquespan

Melhor Fornecedor de Produtos Naturais - Jasmine

Melhor Fornecedor de Produtos Sem Lactose - Piracanjuba

Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais - Nestlé

Melhor Fornecedor de Balas e Doces - Docile

Melhor Fornecedor de Chocolates - Neugebauer

Melhor Fornecedor de Conservas - Conservas Oderich

Melhor Fornecedor de Barras de Cereais - Ritter

Melhor Fornecedor de Sucos em Pó - Tang

Melhor Fornecedor de Sucos Prontos - Suvalan

Melhor Fornecedor de Refrigerantes - Coca-Cola Femsa Brasil

Melhor Fornecedor de Leites - Cooperativa Languiru

Melhor Fornecedor de Água Mineral - Água da Pedra

Melhor Fornecedor de Cervejas - Ambev

Melhor Fornecedor de Espumantes - Cooperativa Vinícola Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos - Cooperativa Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Energéticos - Baly

Melhor Fornecedor de Higiene e Beleza - Unilever

Melhor Fornecedor de Fraldas - P&G

Melhor Fornecedor de Produtos de Limpeza - Girando Sol

Melhor Fornecedor de Papéis - Sepac

Melhor Fornecedor de Bazar - Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV (frutas, legumes e verduras) - Silvestrin

Melhor Fornecedor de Rações Pet - Supra

Melhor Fornecedor de Carnes - Best Beef

Melhor Fornecedor de Frangos - Ave Serra

Melhor Fornecedor de Equipamentos - Eletrofrio

Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia - Open Solution

Distribuidor do Ano - Dipam Gaúcha

Lançamento de Produto do Ano - Fruki Bergamota

Produto do Ano - Mistura para Panqueca Oats Up Naturale

Gerente de Vendas do Ano - Clovis Gusso – Tramontina

Empresário do Ano - Celso Rigo

Personalidade Pública do Ano - Lauro Quadros