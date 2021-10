Dnit avança na construção e reforma de passarelas na BR 116

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) segue avançando nos trabalhos de construção e reforma de três passarelas de pedestres localizadas na BR 116, no eixo da região Metropolitana. As estruturas integram o Lote 2 das melhorias operacionais e de segurança de tráfego entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Até o final de setembro, os serviços nas estruturas chegaram a 44% de execução.

O Dnit já entregou à comunidade 13 novas travessias no segmento de 38,5 quilômetros da rodovia. A construção da passarela da avenida Coronel Frederico Linck, localizada no km 238,9 da rodovia, em Novo Hamburgo, já está com 44,09% dos serviços concluídos. Atualmente, estão sendo instaladas as travessas sobre os pilares. Os colaboradores também estão preparando o terreno para a execução das rampas de concreto que serão moldadas in loco.

Já em São Leopoldo (km 244,5), está em andamento a obra da estrutura da rua São Simão/rua Maceió. Com 44,24%, a travessia está na mesma etapa de serviços da Frederico Linck. Também em São Leopoldo, equipes do Dnit trabalham na reforma da passarela da avenida Caxias do Sul localizada no km 245,52. Em ambos os lados da estrutura estão sendo construídas as rampas de concreto.

A equipe também está instalando os pilares e as travessas para o recebimento das novas escadas. Das 19 novas passarelas previstas no Lote 2 das melhorias operacionais, treze já foram concluídas e estão liberadas para uso. Após a conclusão das três estruturas que estão em obras atualmente, o Dnit irá direcionar os esforços para iniciar a construção das últimas quatro novas passarelas que faltam e reformar mais duas, finalizando o projeto do Lote 2.

