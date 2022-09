Dnit decreta situação de emergência na ponte que liga Uruguaiana a Paso de los Libres

publicidade

O Superintendente Regional substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Pedro Gomes, declarou situação de emergência na rodovia BR 290, na Ponte Internacional Getúlio Vargas - Agustín Pedro Justo, localizada no km 725,17, que liga Uruguaiana a Paso de los Libres (ARG). A medida tem como base o relatório onde é comunicada a ocorrência de uma ruptura da laje no trecho, do lado brasileiro, ocasionando a interrupção parcial do tráfego no local.

Até que a estrutura seja recuperada, o Dnit alerta que o fluxo de veículos continuará sendo controlado. Veículos leves e pesados devem trafegar a 20 km/h, com espaçamento de 100 metros entre eles. O decreto da situação de emergência, que tem prazo de seis meses, foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

Como a travessia está operando em meia pista no sistema de Pare e Siga, desde que foi detectado um rompimento de uma das vigas, o tráfego segue liberado a cada 30 minutos por sentido.

