Dnit entrega ponte restaurada na BR 293 em Santana do Livramento

O Ministério da Infraestrutura e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) entregam ponte totalmente reformada na BR 293, nesta segunda-feira. A estrutura está localizada sobre o rio Sangrador, no km 291 da rodovia, em Santana do Livramento.

A edificação, de 156 metros de extensão, recebeu serviços de alargamento, recuperação e reforço com o objetivo de melhorar a trafegabilidade da rodovia e promover mais segurança aos usuários. Agora, com o aumento da largura de 8,20 metros para 13 metros, a estrutura conta com acostamentos. Os investimentos foram de cerca de R$ 17 milhões.

