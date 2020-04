Dois Irmãos reabre Biblioteca Pública nesta segunda-feira

publicidade

A Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Arandt, com sede na cidade de Dois Irmãos, reabriu nesta segunda-feira, com horário especial e ainda algumas restrições. O expediente será apenas para retirada de livros e será controlado o número de pessoas dentro do prédio.

O livro será buscado no acervo por um funcionário, evitando o contato de várias pessoas com o mesmo livro. Já no caso de devolução, a entrega poderá ser realizada no balcão que será colocado na entrada.

Os livros que estiverem atrasados poderão ser devolvidos ou renovados até sete dias úteis após a abertura da Biblioteca, sem cobrança de multa. A ação visa estimular a leitura da população que segue em isolamento social.

O atendimento ocorre na segunda-feira, das 14h às 17h, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h30 às 11h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99693-5617.