Dois Irmãos sedia a Festa do Café Colonial nesta quinta-feira

publicidade

O Baumschneis Kolonial Kaffee ocorre nesta quinta-feira, às 19h, na Sociedade Atiradores, em Dois Irmãos. O evento é uma alusão ao Mês do Café Colonial. A festa contará com diversas atrações, entre elas bandinha típica alemã (Baila-Baila), grupo de dança e a participação da Tia Herta, personagem do humorista Carlos Alberto Klein.

Desde a década de 1940, o município é considerado o berço do café colonial. Os produtos, que serão servidos nas mesas, são de produtores rurais locais. A entrada custa R$ 40,00 e parte do lucro da festa será destinada ao Hospital São José de Dois Irmãos.

Para a divulgação das atrações, o Correio do Povo recebeu a visita da rainha Tainara Schneider e do Rei e Rainha do Kerb, Darcy e Lori Engelmann, além de Larissa Mentz, que integra o Departamento de Turismo do município.