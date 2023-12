Domingo de eleição para o Conselho Tutelar da Microrregião 1 de Porto Alegre e Eldorado do Sul

publicidade

As eleições dos novos membros do Conselho Tutelar da Microrregião 1 de Porto Alegre - corresponde aos bairros Anchieta, Arquipélago, Farrapos, Humaitá, Marcílio Dias, Navegantes e São Geraldo - e de Eldorado do Sul estão sendo realizadas neste domingo até as 17h.

As eleições ocorreram em 1º de outubro. A votação nesses locais foi adiada em decorrência das enchentes e estragos causados pelas fortes chuvas ocorrido em setembro. A nova data foi definida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

Todo o processo é fiscalizado pelo Ministério Público. Para votar, o eleitor precisa estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e levar um documento de identificação com foto.

Marcio José de Castro foi cedo para a fila de votação na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros. Ele acompanha de perto os trabalhos dos conselheiros tutelares e afirmou que a participação da população é indispensável “Eles lutam pelos direitos das crianças e adolescentes e isso é um recurso fundamentalpara os nossos jovens. Tem que escolher os candidatos que têm trabalho e tem história”, considerou.

Rogéria dos Santos Rosa também expressou a importância das eleições do Conselho Tutelar, destacando que um bom candidato deve estar sempre presente para atender as crianças quando necessário. A dona de casa garantiu que sempre teve apoio do Conselho Tutelar quando precisou.