Domingo de eleição terá sol entre nuvens na maior parte do RS

Dia começa com tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens de manhã na maior parte do Estado. Uma frente fria ingressa no fim da manhã com chuva e avança pelas demais regiões entre a tarde e a noite. É alto o risco de temporais isolados, alguns fortes a severos, com prováveis vendavais localizados e granizo em alguns pontos.

Antes da frente chegar, várias regiões devem ter fortes rajadas de vento do quadrante Norte, o que elevará acentuadamente a temperatura com forte calor. A pressão atmosférica estará muito baixa, favorecendo temporais isolados mais severos e com risco de danos.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura em Porto Alegre ficará entre 20ºC e 34ºC.