Domingo no RS terá chuva e abafamento

publicidade

A MetSul Meteorologia aponta que a frente fria traz chuva já cedo no Oeste, parte do Centro e do Sul do Rio Grande do Sul neste domingo. Nas demais áreas do Estado, o sol chega a aparecer com nuvens e precipitação isolada, com o dia tendo alta temperatura e muito abafamento.

Ao longo do domingo, a frente se desloca e traz chuva para todas as regiões, especialmente da tarde para a noite, com pancadas localmente fortes e elevados volumes. Ao encontrar o ar mais quente, a frente forma nuvens de tempestade com risco de temporais, alguns fortes, em que podem ocorrer vendavais isolados.

Confira as mínimas e máximas para Porto Alegre nos próximos dias:

Domingo: 19ºC / 28ºC

Segunda: 16ºC / 22ºC

Terça: 13ºC / 23ºC

Quarta: 12ºC / 21ºC

Veja Também