Domingo no RS terá várias cidades com máximas perto dos 30ºC

Este domingo será de muito sol e amplos períodos de céu claro, aponta a MetSul Meteorologia. O dia começa ameno, mas ainda faz frio em baixadas da Serra. A temperatura sobe mais em relação ao sábado com condição pré-frontal que deslocará ar mais quente da Argentina e do Uruguai para o estado. Com isso, a tarde será quente para o último dia de abril, registrando máximas ao redor ou acima de 30ºC em várias cidades.

Para maio, o Rio Grande do Sul terá um mês variado no que diz respeito ao clima. Conforme a MetSul, a expectativa é de primeiras semanas com pancadas de chuva e umidade na maior parte do território gaúcho.

Há a possibilidade de uma a duas incursões de ar frio de maior força no Sul do Brasil na segunda quinzena de maio, provocando madrugadas muito frias e geada em maior número de municípios que pode ter efeito no milho safrinha. Assim, a segunda quinzena terá maior número de dias de temperatura baixa e a perspectiva de madrugadas mais geladas.

Confira as mínimas e máximas para Porto Alegre nos próximos dias:

Domingo: 14ºC / 30°C

Segunda: 16ºC / 26ºC

Terça: 17ºC / 20ºC

Quarta: 17ºC / 20ºC

