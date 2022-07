Domingo tem Grito de Carnaval em Uruguaiana

publicidade

O lançamento oficial da retomada do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana – 2023 acontece neste domingo, após dois anos sem ser realizado devido a pandemia. O evento "Grito de Carnaval" será realizado na Concha Acústica do Parque Dom Pedro II (Parcão), a partir das 16h, com a participação de grupos de pagode, Banda Municipal e das oito agremiações da cidade.

Com a formação de uma "superbateria" composta por integrantes de todas as escolas de samba e comandadas por todos os mestres, haverá apresentações de casais de mestre-sala e porta-bandeira, tituladas e demais segmentos, ao embalo das harmonias musicais de cada uma das entidades, na ordem de classificação do último carnaval.

Cada harmonia terá um prazo estipulado, com o limite para cada escola apresentar seu samba-exaltação e outros três sambas de sua história, obedecendo o máximo de duas voltas em cada samba-enredo.

O presidente da Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana (Asesgru), Pedro dos Anjos, informou que os desfiles do Carnaval 2023 acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de março. O início das vendas de ingressos está previsto para o final do mês de julho.

Os recursos financeiros autorizados pelo município e aprovado pela Câmara de Vereadores, oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, no valor de R$ 400 mil, já foram repassados à Asesgru. Com isso, cada uma das oito agremiações tem disponível R$ 50 mil para auxiliar na produção do seu carnaval.

Veja Também