Domingo terá sol e calor no Rio Grande do Sul

O domingo terá o predomínio do sol que aparece em todas as regiões do Rio Grande do Sul e com momentos de céu claro em algumas áreas, mas são esperadas ao menos nuvens altas em grande parte dos municípios gaúchos. A atmosfera seca e quente proporciona um amanhecer de temperatura agradável. Contudo, já no meio da manhã faz calor e a tarde será muito quente, com calor bastante intenso na maioria das áreas do estado, tanto no interior como na Grande Porto Alegre.

Segundo a Metsul, o domingo terá um aumento das máximas no Noroeste, onde algumas cidades terão marcas à tarde de 37ºC a 39ºC. O calor aumenta no domingo também na Grande Porto Alegre, para onde se prevê máximas de até 34ºC a 35ºC. Pontos dos vales superarão os 35ºC assim como algumas cidades no Centro gaúcho. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 18ºC e 34ºC.

No fim do dia não se afasta instabilidade junto à Fronteira Oeste. Na segunda-feira, uma frente fria vai trazer chuva e pôr fim à onda de calor no Estado.