Drive-thru Amigo Pet vai arrecadar doações destinadas aos animais do Canil Municipal de Esteio

O “Drive-thru Amigo Pet” ocorre no próximo sábado, das 9h às 13h, com o objetivo de arrecadar doações que serão revertidas para os animais do Canil Municipal de Esteio. A ação será na rua Garibaldi (rua Coberta), no Centro da cidade, e serão aceitas doações de coleiras, potes de água, remédios contra pulgas e carrapatos, tapetes higiênicos, correntes, cobertas, brinquedos, entre outros itens ligados aos cuidados com animais de estimação.

Atualmente, o Canil Municipal abriga 60 cães e o espaço opera com capacidade máxima, em função da falta de responsabilidade dos tutores dos animais que acabam abandonando os bichos pela cidade. Os animais, que variam de tamanho, cor e idade, são castrados, vacinados e vermifugados.

Interessados em adotar um animalzinho podem fazer uma visita ao Canil, que fica na avenida Luiz Pasteur, 7.275, no bairro Três Marias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Para adotar, é necessário ser maior de idade, apresentar RG, comprovante de residência e assinar o termo de adoção. Quem quiser conhecer os cachorros que estão aguardando a adoção, pode acessar o site do Catioro Go! ou ligar para o telefone (51) 3433-8180. A atividade “Drive-thru Amigo Pet” é promovida pela Unidade de Bem-estar Animal, da Prefeitura de Esteio.