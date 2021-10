Drive-thru da Reciclagem Solidário acontece neste sábado no Centro de Canoas

publicidade

Mais uma edição do Drive-thru da Reciclagem Solidária acontece neste sábado, no Centro de Canoas. A ideia do evento, que integra a Semana Lixo Zero, é arrecadar o maior número de tampinhas plásticas, bem como óleo de cozinha (usado), eletroeletrônicos em desuso, restos de papel, papelão, plásticos, metais e vidros. O material coletado será encaminhado para descarte correto e beneficiará diferentes instituições da cidade, auxiliando na geração de emprego e renda de dezenas de famílias em todo o Estado, especialmente de cooperativas e ONGs de Canoas.

Além dos materiais, a ação – que acontece na rua Dr. Barcelos, 950, das 14h às 18h – também estará recebendo alimentos não-perecíveis e brinquedos. A engenheira ambiental, Andressa Soares Barrozo, uma das representantes do Instituto Lixo Zero Brasil na região Metropolitana, diz que a expectativa é grande para o evento.

“O engajamento é forte. Nosso objetivo é dar visibilidade para a importância da reciclagem e mostrar para a comunidade quantas pessoas são beneficiadas com a reciclagem, como os resíduos se transformam em matéria-prima de novo.” A atividade também busca despertar a consciência ambiental tendo em vista a importância da separação do lixo, dando o destino correto para os materiais, enfatizando a sustentabilidade e os benefícios de tais ações para o meio ambiente, dando ênfase aos três pilares: o econômico, o social e o ambiental.