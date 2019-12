Duas crianças morrem após apresentarem surto de diarreia em Santa Maria

publicidade

As Unidades de Saúde de Santa Maria estão em alerta em virtude de um surto de diarreia que levou à morte de duas crianças nos últimos 15 dias. "Esperamos que o surto seja inicial e final", destacou o secretário de Saúde do Municipio, Francisco Harrisson, em um comunicado. Ele informou que a área da saúde está investigando e existe a possibilidade de que se trate de uma bacteria que age com agressividade e que exige cuidados redobrados. As duas crianças que morreram, depois de apresentaram sintomas como vômito, dor abdominal e diarreia, estavam matriculas na Escola de Educação Infantil do SESI, localizada na avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, bairro Patronato, na região Oeste do município.

Segundo informou o secretário, uma das crianças, de 5 anos, morreu no último domingo no hospital da Unimed. A outra, de 3 anos, estava passeando na casa de familiares em Montenegro quando também apresentou os mesmos sintomas. Depois de ser atendida em um hospital da cidade, foi levada para uma unidade de tratamento em Porto Alegre, onde faleceu. Outros três menores na mesma faixa etária estão em observação – eles frequentam a mesma escola.

O centro educacional está em período de férias, mas as autoridades sanitárias já foram acionadas e investigam sobre as causas do surto. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nota de alerta aos pais ou responsaveis destacando que em "caso da criança apresente sintomas como diarreia e dores abdominais, procure imediatamente uma unidade de pronto-atendimento".