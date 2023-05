Eduardo Leite recebe ministra da Saúde no Palácio Piratini

publicidade

O governador Eduardo Leite recebeu a ministra da Saúde Nísia Trindade para debater assuntos relacionados à área no Estado. O encontro no Palácio Piratini também contou com a presença da secretária estadual de Saúde Arita Bergmann. “O Sistema de Saúde pressupõe esse alinhamento entre União, Estado e município para prestar serviço de qualidade”, declarou o governador.

Leite ressaltou que o governo federal, além de ser o financiador, é aquele que dá diretrizes e lidera toda a política de saúde. “Estamos olhando com muita expectativa para sua gestão e queremos atuar de forma colaborativa”, pontuou.

A ministra falou sobre as suas primeiras ações no governo federal. “Quando eu assumi o ministério, uma das primeiras iniciativas foi me reunir com a diretoria do Conselho Nacional de secretários de saúde e dos secretários municipais também. Temos feito a tripartite de uma maneira muito propositiva, muito positiva conseguimos pactuar algumas ações e portarias muito importantes como a vacinação e a portaria da redução das filas”, reforçou.

Nísia também enfatizou a importância do processo de diálogo e de construção com os Estados e afirmou que um dos assuntos a serem debatidos com a secretária estadual da Saúde será a atenção primária de média e alta complexidade. “Queremos trabalhar de uma maneira muito harmônica com o governo do Estado”, ressaltou.

Sobre ações efetivas na atenção primária, a ministra destacou o lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal. “O Brasil Sorridente retorna com força, com credenciamento de equipe de saúde bucal em todo país e a sanção pelo presidente Lula da Lei que transforma em política de Estado o Brasil sorridente. Ou seja, junto com as estratégias da saúde da família temos que ter as equipes voltadas para a saúde bucal. Vamos trabalhar em todas as linhas da atenção primária com vistas a prevenção e promoção da saúde”, enfatizou.

Em relação a atualização de valores repassados às instituições filantrópicas, Nísia alegou que os recursos previstos em Lei já foram liberados. “Nós liberamos os recursos da Lei que previa 2 bilhões para a toda rede filantrópica e temos trabalhado no sentido para que o setor que responde por 60% de cirurgias no SUS possa ter seu funcionamento sustentável. Há várias propostas que estão sendo discutidas, mas já começamos a realizar o trabalho juntos às Santas Casas com esse recurso previsto em Lei e que não estavam no orçamento no governo anterior”, explicou.

A preocupação com a vacinação também foi tema abordado no encontro. E a ministra solicitou apoio no fortalecimento das campanhas de imunização.