Educação esclarece dúvidas sobre atendimento na Central de Vagas em Caxias do Sul

Diante do surgimento de filas nos últimos dias, a 4ª Coordenadoria de Educação (4ª CRE) e a Secretaria Municipal da Educação (Smed) de Caxias do Sul, esclarecem a população sobre o atendimento na Central de Vagas. Todos os responsáveis dos alunos estão sendo atendidos dentro das possibilidades, com entrega de, no mínimo, 100 senhas diárias e mais 100 para o dia subsequente.

Até esta sexta-feira, são atendidas solicitações de transferências e ou troca de escola; de vagas para quem está chegando à cidade e ou que perderam o prazo para matrícula; e de transferência para aqueles que foram designados para escolas, dentro do zoneamento da residência, contudo para instituição diferente da solicitada, e que agora desejam fazer a troca. No período de 21 a 28 serão feitas as designações para escolas, atendendo ao critério de zoneamento.

As titulares da 4ª CRE, Vanessa Devalle, e da Smed, Sandra Negrini, destacam que todos os estudantes inscritos na Central de Vagas receberão designação até a primeira semana de março, considerando zoneamento e série/ano a frequentar em 2022, dentro das possibilidades e vagas remanescentes. “Tranquilizamos os pais e responsáveis, pois as escolas proporcionarão recuperação dos conteúdos referentes aos primeiros dias de aula para os estudantes matriculados após o início do ano letivo”, assinalam.

A coordenação da Central de Vagas salienta que o atendimento para as inscrições é somente na modalidade presencial, de segunda a sexta, das 9h às 14h, conforme senhas distribuídas. O setor atende vagas em 184 instituições de ensino, sendo 53 da rede estadual e 131 da municipal, divididas entre 83 do ensino fundamental e 48 de educação infantil.

