EGR fará obras e intervenções em 12 rodovias do Estado nesta semana

publicidade

Doze estradas receberão intervenções da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) em diversas regiões do Estado nesta semana. As obras incluem a reparação e manutenção asfáltica, além de ações específicas nas vias e a limpeza das estradas. “Estaremos posicionando o nosso contingente de trabalho em vários pontos do Estado, qualificando a trafegabilidade para os condutores”, destaca o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia.

As operações mais significativas estão concentradas na construção das rotatórias e das ruas laterais da travessia urbana de Montenegro, situada no km 2 da RSC 287. As obras ocorrem no cruzamento da estrada com a rua Ramiro Barcelos e no entroncamento com a rua Coronel Antônio Inácio.

A continuidade da construção da Alça de Caxias, intervenção que ligará a ERS 122 com a RSC 453, em Caxias do Sul, também é um dos destaques do cronograma. A conclusão dos serviços facilitará o deslocamento e reforçará a segurança dos usuários que circulam pela Serra Gaúcha em direção a Bento Gonçalves, Farroupilha e Porto Alegre.

Com a presença de trabalhadores e máquinas na pista, a EGR chama a atenção de pedestres e condutores para que respeitem a sinalização e os limites de velocidade para a segurança de todos. Confira abaixo o que será realizado em cada trecho:

Reparos localizados e manutenção no pavimento:

ERS 129 ‒ do km 93 ao 97, em Muçum;

ERS 115 ‒ do km 0 ao 32, entre Taquara e Gramado;

ERS 235 ‒ do km 16 ao 20, em Nova Petrópolis;

ERS 474 ‒ do km 21 ao 24, em Santo Antônio da Patrulha (manutenção do acostamento);

ERS 240 ‒ do km 25 ao 27, em Capela de Santana;

ERS 040 ‒ do km 49 ao 50, em Capivari do Sul;

Construção das rotatórias na travessia urbana de Montenegro:

RSC 287 ‒ obras no km 2.

Construção da Alça de Caxias:

ERS 122 ‒ na ligação com a RSC 453, em Caxias do Sul.

Roçada e limpeza:

ERS 129 ‒ do km 82 ao 96, entre Dois Lajeados e Guaporé (haverá desobstrução de valas e bueiros);

ERS 130 ‒ do km 92 ao 69, entre Arroio do Meio e Encantado (haverá capina e caiação de pontes);

RSC 453 ‒ do km 78 ao 37, entre Estrela e Garibaldi;

ERS 239 ‒ do km 20 ao 50, entre Novo Hamburgo e Riozinho;

ERS 235 ‒ do km 2 ao 32, em Gramado;

ERS 474 ‒ do km 1 ao 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante;

ERS 240 ‒ do km 0 ao 27, entre São Leopoldo e Montenegro;

ERS 040 ‒ do km 11 ao 35, entre Viamão e Capivari do Sul;

ERS 122 ‒ do km 113 ao 121, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha;

ERS 135 ‒ do km 5 ao 12, entre Coxilha e Sertão.

Veja Também