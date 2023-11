Elevada da Conceição tem bloqueio parcial para reparos até domingo

publicidade

Os motoristas que precisam passar pela Elevada da Conceição, no Centro de Porto Alegre, vão poder usar duas faixas. Na manhã desta quinta-feira, houve o bloqueio parcial das outras duas pistas, da parte superior, para manutenção nas juntas de dilatação do viaduto.

A orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é que os motoristas adiantem o seu deslocamento para evitar o congestionamento. O uso da faixa da exclusiva de ônibus do trecho será liberada para veículos particulares, como forma de minimizar os impactos no trânsito da região e garantir melhor fluidez. A previsão de liberação do trânsito nas duas pistas é no domingo, 5, às 6h.

As juntas são a divisão entre duas peças da estrutura e servem para que essas partes se movimentem sem que entrem em contato e danifiquem a estrutura.