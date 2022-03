Em 35 dias, Caxias do Sul registra 379 denúncias de uso irracional da água

publicidade

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul registrou, em 35 dias, 379 denúncias de uso indevido da água. Dessas, 351 notificações já foram distribuídas e 28 ainda serão verificadas. O levantamento contempla as ordens de serviço feitas da data de publicação do decreto em 25 de janeiro até o dia 28 de fevereiro.

A maior incidência de denúncias refere-se à lavagem de calçadas, carros e prédios. Os bairros que concentram o maior número de casos são Centro, Pio X, Santa Corona, Esplanada, Planalto, São Pelegrino, Charqueadas, Cruzeiro, Jardim América e Bela Vista. Até o momento, não houve nenhum auto de infração lavrado.

O documento proíbe o uso de água tratada para lavar calçadas ou passeios públicos de áreas residenciais, comerciais ou industriais, além de veículos. A prática de irrigar plantas e jardins também deve ser evitada, bem como encher piscinas. O Samae orienta que, para esses serviços, seja utilizado água de fontes alternativas e reuso.

Os moradores que forem flagrados ou denunciados por outros tipos de uso que caracterizam o desperdício também poderão ser autuados. Na primeira infração, o usuário será alertado e orientado. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa no valor correspondente a 10 tarifas mínimas de água de cada categoria.

Denúncias de uso irracional da água poderão ser feitas por meio do telefone 115, plantão 24 horas.