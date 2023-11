Em Canoas, 88 pessoas seguem fora das casas devido as cheias dos rios da cidade

publicidade

Em Canoas, pelo menos 88 pessoas foram afetadas pelas cheias dos rios na cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, o ginásio da Escola Thiago Würth abriga 32 pessoas (18 adultos e 14 crianças). Outros 31 canoenses da rua Berto Círio estão no salão da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro São Luís. Há ainda cerca de 25 ribeirinhos da Rua da Barca que seguiram para casas de familiares ou seguem em suas residências.

A Praia do Paquetá, rua da Barca e Fazendinha, no bairro Mato Grande, e na região da rua Berto Círio, no São Luís, foram atingidas pela cheia do rio dos Sinos. Há casos também de alagamentos na rua Hermes da Fonseca, no bairro Rio Branco, e na rua General Sebastião Barreto, no bairro Niterói, onde o Rio Gravataí transbordou.

O acompanhamento das condições climáticas no município é feito em tempo real pelo Escritório de Resiliência Climática (Eclima), cujos servidores estão de prontidão acompanhado das equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para atender pedidos de resgates, caso seja necessário.

