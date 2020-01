Em cinco anos, mais de 3,9 mil apenados foram inseridos em atividades laborais em Canoas

publicidade

Uma série de setores públicos do município de Canoas tem recebido mão de obra de apenados do sistema prisional que cumprem pena em regimes aberto e semiaberto. Atualmente 96 detentos realizam serviços na cidade. Entretanto, novos apenados estão sendo selecionados para 2020. Conforme a secretária de Desenvolvimento Social do município, Luisa Camargo, o emprego da mão de obra carcerária só é possível através do Programa Recomeçar, cujo convênio foi firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

Em cinco anos mais de 3.980 detentos já passaram pelo Programa. Só em 2019 foram 1.100 apenados incluídos nas atividades de limpeza em praças e outras áreas públicas. A intenção da gestão municipal é ampliar os serviços para apenados do regime fechado inserindo-os em atividades para a confecção têxtil de uniformes de professores da rede municipal e roupas de cama para abastecimento dos Hospitais de Pronto Socorro (HPSC) e Universitário (HU).

Os critérios de seleção dos encarcerados vão desde análise do delito cometido, da experiência profissional e do desejo em ter atividade laboral por parte do candidato. Pela jornada de trabalho, os apenados contam com redução de pena, recebem R$ 900 mensais e uma cesta básica.