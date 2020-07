Em duas semanas, Canoas dobra número de infectados e já registra 23 óbitos por Covid-19

publicidade

Em apenas duas semanas, os números de confirmados de Covid-19 em Canoas praticamente dobrou, o que obrigou o prefeito Luiz Carlos Busato a fazer um pronunciamento, no último domingo, alertando a população de que o sistema de saúde está próximo de atingir seu limite e a ponto de entrar em colapso.

Em 18 de junho, de acordo com dados da Prefeitura, os dois hospitais de campanha ultrapassaram 5,5 mil atendimentos desde suas inaugurações. A cidade tinha 326 casos confirmados da covid-19 e oito mortes causadas pela doença. A taxa de ocupação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) passava de 80% e 10 novos leitos foram disponibilizados no Hospital de Pronto Socorro de Canoas.

Nessa quarta-feira, 1º de julho, a cidade teve confirmados 695 casos e 23 óbitos. Dos 88 leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus, entre públicos e privados, 86% se mantém ocupados. Os altos índices acenderam um sinal de alerta máximo para Canoas. Hoje, os hospitais de campanha triplicaram a média de pacientes acolhidos por dia. “A expansão da pandemia é muito grave”, disse o prefeito Busato.

O secretário municipal da Saúde, Fernando Ritter, fez um apelo à população e ressaltou sobre a importância do comprometimento de todos para travar o avanço da doença. Segundo ele é extremamente necessário que as pessoas obedeçam as medidas de prevenção, especialmente o distanciamento social e o uso de máscara.

“Temos alertado constantemente sobre o relaxamento dos cuidados e sabemos que as pessoas estão cansadas, mas isso está impulsionando a gravidade da situação. Então, é fundamental que a comunidade retome os cuidados.” Canoas é referência para 156 outros municípios do Estado.