Em Eldorado do Sul, moradora convive com buracos e ratos em residência afetada pela cheia

A chuva desta quinta-feira trouxe mais uma vez a preocupação aos moradores de Eldorado do Sul e Guaíba, já bastante afetados pelos efeitos das enchentes do final de novembro. Entulhos continuavam nas ruas de Eldorado, enquanto a Prefeitura faz o recolhimento, porém ainda há bastante trabalho a ser realizado. Após um leve repique na quarta, gerando aumento no nível do Guaíba, no terminal da CatSul, no Centro de Guaíba, a marca na manhã de hoje permaneceu próxima a 1,55 metro.

Em Eldorado, prossegue o drama das pessoas afetadas pelas cheias, em locais como os bairros Cidade Verde, Chácara e Picada. Neste último, a aposentada Teresinha Soares Ferreira lamentava a destruição de sua casa simples, na saída da rua Gabriela Nascimento. Buracos estão por toda parte na parede, e agora ratos também começaram a aparecer, se alimentando do pouco que há no local. Depois da segunda enchente, uma irmã veio do município de Rio Pardo para auxiliar Teresinha na retirada dos materiais.

O que havia dentro da residência estava hoje em um monte de entulhos no outro lado da via. Há alguns anos, a aposentada, que mora sozinha, construiu um quarto ao lado da peça principal, onde acomoda duas camas. No entanto, o chão está instável, e a casa pode desabar a qualquer momento. Sem máquina de lavar, ela conta que não consegue também lavar as roupas e cobertores sujos, e os mantêm em cima da cama onde dorme, já que os roedores não sobem ali.

“Tudo o que sobrou da minha cozinha foram três cadeiras e a geladeira”, comentou ela. Teresinha diz ao menos receber aposentadoria, e ainda estava pagando alguns dos móveis agora perdidos. Para acomodar alimentos, ela disse que passaria a utilizar um tonel improvisado. “É um sofrimento grande. Não sabemos quando alguma coisa pode acontecer”. A moradora chegou a ser resgatada pela Defesa Civil Municipal e encaminhada ao Ginásio Getúlio Vargas, onde seguem os desabrigados de Eldorado do Sul, porém preferiu voltar.

Antes, havia sido resgatada por vizinhos na ocasião da segunda enchente. Segue adiada a eleição para conselheiros tutelares, que seria realizada no próximo domingo, ainda sem nova data definida. A Prefeitura também continua arrecadando doações de itens como água, fraldas, colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene, toalhas, lençóis e cobertores, que podem ser entregues na sede da Administração, na Estrada da Arrozeira, nº 270, no Centro.