Em Lajeado, 100% dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 estão ocupados

Em entrevista ao Guaíba News, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, confirmou, na tarde desta segunda-feira, que o município está com todos os leitos destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados, neste momento.

Chamado de UTI Covid, o setor funciona no Hospital Bruno Born. O prefeito salientou, que entre casos confirmados e suspeitos de coronavírus, 33 pessoas recebem atendimento na instituição. O hospital, porém, só conta com 13 leitos de UTI. Em sete deles, há pacientes com Covid confirmada e, em seis, pessoas com suspeita, aguardando o laudo dos exames.

O restante dos pacientes atendidos no Bruno Born está na ala clínica destinada exclusivamente para tratamento da doença. A ocupação, nesse local, é de 75%. O prefeito ressaltou que os infectados menos graves vêm sendo mandados a tratamento domiciliar.

Lajeado registrou até o momento três mortes e tinha, até a tarde desta segunda, 56 casos confirmados do novo coronavírus. O município reabriu o comércio e voltou com os serviços não-essenciais na semana passada, após o último decreto do governador Eduardo Leite.