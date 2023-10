Em Lajeado, rio Taquari ultrapassa a cota de inundação

publicidade

As chuvas que atingiram a região do rio Taquari levaram preocupação aos moradores das cidades da região. O rio Taquari, em Lajeado, começou a subir na noite do sábado. Por volta das 22h45min, a corrente de água chegou aos 18,55m e atingiu a cota de alerta, de acordo com a medida do Serviço Geológico do Brasil/CPRM. Na escadaria da Oswaldo Aranha, a medição era de 18,95m às 23h. Ao meio dia deste domingo, a marca chegou em 21,78 metros. A cota de inundação é de 19,5 metros e por conta da elevação, ruas estão interditadas na cidade.

O prefeito, Marcelo Caumo, anunciou que foi colocado em ação o plano de contingência. O abrigo provisório foi preparado e caminhões foram acionados para remover famílias.

De acordo com a Metsul, o rio Taquari ainda deve subir nas próximas horas na parte final da bacia, antes de desembocar no Rio Jacuí, em Mariante, Taquari e Bom Retiro do Sul. A vazão da cheia do Taquari chegará ao Guaíba nas próximas 72 horas.

O coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilmar Queiroz, 24 famílias foram encaminhadas para o abrigo provisório localizado no Centro Esportivo (CEM). Ao todo, 66 pessoas ficaram desabrigadas devido a alta do rio Taquari.

"O rio atingiu seu pico por volta do meio dia que foi 21,81 metros. A partir dai começou um recuo lento. A última leitura, às 13h45min, mostrou, na régua física, 27,76 metros", informou o coordenador.

Com a cheia do rio, diferentes ruas foram interditadas.

Rua Décio Martins Costa, entre a Rua Fialho de Vargas e Rua Bento Rosa

Rua Francisco Oscar Karnal

Rua Júlio May/Rua São Sebastião

Rua Pedro Petry

Rua Carlos Spohr Filho

Rua Arnoldo Uhry

Rua João Pessoa

Rua São Sebastião

Rua Santos Filho (Parque Professor Theobaldo Dick)

Rua João Abott

Rua Ítalo Reali