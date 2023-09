Em reunião com prefeitos da Serra, Leite garante reconstrução das comunidades no Rio Grande do Sul

publicidade

O governador Eduardo Leite esteve na prefeitura de Bento Gonçalves para uma reunião com prefeitos da região Serra. Na pauta, do encontro realizado na manhã desta sexta-feira, os impactos causados pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

Durante a reunião, o governador afirmou seu compromisso de reconstruir todas as comunidades afetadas pelas enchentes e garantir que as pessoas possam retomar suas vidas. Ele também destacou a importância de superar a burocracia para obter recursos federais e mencionou a disposição do governo estadual em contribuir com recursos adicionais, se necessário.

“Nós vamos trabalhar para conseguir todos os recursos possíveis, se a burocracia começar a atrapalhar, vamos colocar recursos do governo do Estado, além dos recursos humanos. O que não se recupera é a vida das pessoas que foram perdidas”, enfatizou.

Leite ressaltou que o mais importante é oferecer apoio às vítimas, incluindo soluções de moradia por meio de recursos habitacionais, linhas de financiamento com juros subsidiados, carência. O governador também destacou que os bancos gaúchos estão sendo mobilizados e que condições facilitadas também serão disponibilizadas para as empresas e comércios.

Até o momento, 12 municípios da Serra decretaram situação de emergência. Os principais danos na região foram registrados em moradias, prédios públicos, comércios, áreas agrícolas, estradas e pontes. Ainda há oito pontos de rodovias com bloqueios devido às chuvas. São seis nas rodovias estaduais e dois nas federais.