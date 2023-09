Em reunião, Melo e Leite coordenam resposta para enchente em Porto Alegre

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estiveram reunidos na noite desta quarta-feira para coordenar a resposta aos estragos da enchente do Guaíba na Capital. Às 22h30min, a régua do Cais Mauá apontava redução para 3,05 m, sendo que o pico no dia foi de 3,18 às 15h15.

O governador também foi apresentado às instalações do Centro Integrado de Coordenação de Serviços, que monitora mais de 2,3 mil câmeras. “Estamos aqui para saber o que o governo pode fazer para ajudar", comentou Leite. "Projetamos também investimentos de longo prazo porque entendemos que é importante aprimorarmos os mecanismos de proteção e enfrentamento a eventos climáticos”, reforçou o governador. Mais cedo, o governador teve reunião com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre os auxílios federais para o Estado.

Melo sublinhou a necessidade de coordenação para superar os problemas causados pela sequência de chuvas devastadora no RS, que nesta semana teve o ápice de prejuízos para a região Metropolitana. "Passada a crise, precisamos de uma governança integrada na prevenção e unir os municípios e o governo", afirmou o prefeito.

"As áreas de risco são o maior dos desafios porque envolvem convencimento das famílias e amplo investimento", acrescentou.

Na tarde desta quarta, o prefeito esteve na Ilha da Pintada para apoiar a sensibilização de famílias para deixarem zonas de risco.