Em Rio Grande, abrigo no Povo Novo atende 16 pessoas; estrada para as ilhas está bloqueada

A prefeitura do Rio Grande informa que, na tarde desta quinta-feira (21), 16 pessoas estão acolhidas no abrigo do Salão Paroquial do Povo Novo. São moradores da Ilha da Torotama e da Ilha dos Marinheiros que estão sendo atendidas por equipes da prefeitura, parceiros e voluntários com serviços de atenção social e à saúde, local para banho e pernoite, assim como roupas e alimentação.

No momento, as doações mais importantes são de garrafas de água e alimentos para o preparo das refeições aos abrigados. Também são necessários itens como lonas, café, óleo, fralda descartável infantil e alimentos no geral, como proteínas e legumes.

“Seguimos atentos à situação da nossa cidade, acompanhando o trabalho constante da Defesa Civil e demais órgãos. Estamos preparados para receber aquelas pessoas que, porventura, precisem sair de suas casas por causa de uma força maior”, afirma o secretário de Cidadania e Assistência Social, Evandro Silveira.

Resgates e panorama

Conforme os dados meteorológicos, foram mais de 50 mm de precipitação nas últimas 24 horas. Além disso, são previstos aproximadamente 30mm de chuva até o domingo (24). De acordo com dados da Defesa Civil, 15 pessoas foram resgatadas até o início da manhã, sendo 14 na Ilha da Torotama e uma no bairro Humaitá. Esse trabalho tem sido realizado com apoio da Marinha, Patram e outras instituições e forças de segurança que se uniram à Defesa Civil para auxiliar a comunidade.

A maioria das famílias tem conseguido suporte junto à familiares, não sendo necessário o deslocamento até um dos abrigos. A estimativa do setor é de que pelo menos 60 pessoas estejam fora de suas casas em função do atual cenário.

Ilha da Torotama e Ilha dos Marinheiros são os pontos mais preocupantes atualmente. No momento a estrada de acesso está alagada, contexto que também causou avarias em trecho perto da ponte, impedindo o trajeto de ônibus e carros de passeio. Apenas veículos especiais usados para resgate estão conseguindo passar no local. Diante do alto volume de água nessas regiões, a Defesa Civil recomenda aos moradores que, se possível, deixem esses locais.

Também há alagamentos na Vila da Quinta, com o alto nível do Arroio das Cabeças. Entretanto, a Defesa Civil acredita que a direção dos ventos está contribuindo para o escoamento das águas no local. Na área mais central de Rio Grande, as águas da Lagoa dos Patos invadem parte das regiões ribeirinhas, como na região conhecida como Lagoa Azul, além de vias como Marechal Deodoro, Visconde de Rio Grande e outras vias próximas.

Além deste contexto, na quarta-feira (20) houve queda de granizo em diferentes partes da cidade. A situação afetou ao menos 24 residências e a Defesa Civil está atuando na entrega de lonas para as famílias atingidas.