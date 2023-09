Em Venâncio Aires, 150 famílias aguardam resgate por conta da enchente

publicidade

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, confirmou que 150 famílias ainda aguardam resgate em Vila Mariante, distrito do município atingido pela enchente do rio Taquari. Equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil e da prefeitura contam com barcos e dois helicópteros para os trabalhos. Ao todo, 700 famílias foram atingidas.

“Temos mais de 150 famílias ainda para realizar o resgate”, afirmou o prefeito, através de uma rede social. Conforme Jarbas da Rosa, em alguns locais ainda é possível o acesso utilizando barcos, mas, em outros, as equipes só conseguem chegar com as aeronaves.

Conforme o prefeito, duas pessoas com hipotermia foram levadas para o Hospital São Sebastião Mártir. As demais foram deslocadas para o ginásio de Linha Mangueirão ou então para casa de familiares. “Temos ciência de todos os pedidos (de resgate) e vamos atender todos, sempre”, disse.