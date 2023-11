Em visita ao Correio do Povo, Embaixador de Israel no Brasil pede soma de esforços por paz

publicidade

“São dias de dor e incertezas”. Assim, o Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, define os momentos de tensão vividos por seu país após os ataques do grupo terrorista Hamas em outubro. Zonshine, que visitou a redação do Correio do Povo na tarde desta quinta-feira, reforçou o desejo de paz e convidou os gaúchos a somarem esforços pela busca do entendimento entre povos e pela reconstrução de Gaza.

Acompanhado de Albert Poziomik e Roberto Wofchuk, representando a Federação Israelita do Rio Grande do Sul, o Embaixador foi recebido pelo presidente da Record RS, Gustavo Paulus, o diretor-presidente do Correio do Povo, Marcelo Dantas, e o diretor da Rádio Guaíba, Claudinei Girotti. “Não sabemos como será Gaza após tudo isto, mas é certo que Israel e o mundo vão ajudar”, reforçou Zonshine.

Outra missão, conforme o embaixador, é restabelecer a segurança e a tranquilidade do povo israelense. “É natural que diante da magnitude da violência praticada contra Israel, surja a tarefa de recuperarmos a confiança das pessoas. Enquanto isso, em Gaza, trabalhamos para libertar a população. Nossa busca é pelo Hamas”, completou.

O embaixador foi recebido pela direção do Correio do Povo, Rádio Guaíba e Record do Rio Grande do Sul | Foto: Ricardo Giusti