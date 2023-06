Embarcação pesqueira naufraga na costa de Santa Catarina, diz jornal

publicidade

Uma embarcação de pesca que partiu de Itajaí com oito tripulantes teria naufragado na costa de Santa Catarina, de acordo com informações do portal ND+. O último sinal enviado, no início da noite dessa sexta-feira, indicava que o barco estava em alto mar a uma distância de pouco mais de 40 km de Garopaba.

De acordo com Maurício Manoel Filho, dono da embarcação, já houve contato com a Marinha para realizar o trabalho de resgate dos tripulantes. “Sim [ele naufragou]. Não foram resgatados ainda. Ele partiu de Itajaí e está mais ou menos na região da Garopaba. Saíram ontem ou anteontem, não lembro ao certo, e são oito tripulantes. Já estamos em contato com a Marinha por causa da distância da costa”, confirmou, em rápido contato com o portal ND+.

Manoel relatou que foi avisado pelo comandante do barco via rádio. “A embarcação é minha, o chefe do barco mandou o recado agora, entre o fim da tarde e início da noite”. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou que recebeu a informação de que embarcações da Marinha estariam a caminho do resgate, e que aeronaves da corporação poderiam se deslocar para o ponto do naufrágio, caso a ocorrência não seja finalizada ao longo da madrugada. Isso será avaliado no início da manhã de sábado.

O portal ND+ entrou em contato com a Capitania dos Portos, mas ainda não obteve retorno.

Veja Também