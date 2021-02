Emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças passa a receber apenas pacientes graves em Canoas

publicidade

O setor de emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, desde o último sábado, está recebendo pacientes somente com quadros graves. A medida foi adotada pela direção da instituição devido grande volume de pacientes com Covid-19 à procura e a espera por atendimento.

De acordo com a Prefeitura de Canoas, casos de menor complexidade devem procurar as unidades básicas de saúde (UBSs) ou as unidades de pronto atendimento (UPAs). Além de não comprometer ainda mais a estrutura de atendimento de saúde, o objetivo é evitar a exposição de outros pacientes ao risco de contágio do novo coronavírus.