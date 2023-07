Emergências de hospitais e pronto atendimentos operam acima da capacidade em Porto Alegre

publicidade

Os serviços de urgência e emergência adulto da rede de saúde de Porto Alegre operavam acima da capacidade nesta sexta-feira. Com um total de 42 leitos, os quatro pronto atendimentos tinham 104 pacientes em observação, o equivalente a ocupação média de 178,54%. Com 25 pacientes, a unidade da Bom Jesus tinha lotação de 357,14%. O pronto atendimento da Cruzeiro do Sul tinha 30 pacientes e lotação de 333,33%. Com 38 pacientes, a UPA Moacyr Scliar tinha lotação de 223,53%.

Das sete emergências adulto, três registravam mais do que o dobro da lotação máxima: Hospital de Cínicas de Porto Alegre (255,36%), São Lucas (240%) e Santa Casa (233,33%). Por conta do aumento da demanda, a UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, instalou há duas semanas uma tenda para atendimento de casos considerados leves. A gerente da unidade, Fábia Richter, explica que houve crescimento de pacientes clínicos. “Não registramos aumento de casos de doenças respiratórias, mas crescimento de pacientes clínicos de todas as idades. Os atendimentos de doenças respiratórias giram em torno de 15% do total”, afirma.

Fábia explica que a tenda, que funciona à tarde, foi aberta para dar suporte a pacientes clínicos que encontram outras emergências fechadas. “Esse público está vindo para nós. O tempo de espera está alto para os pacientes classificados como verde”, reforça, em alusão a casos considerados mais leves. Em alguns casos, o tempo de espera pode chegar a 7 horas. “Como a rede hospitalar não consegue receber pacientes que precisam ser internados, atendemos esses pacientes”, completa. Ela relata que muitos procuram por atendimento com problemas urinários, complicações por não fazer cirurgia eletiva e doença clínica sem diagnóstico definido.