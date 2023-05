Empreendimento de alto padrão promete ressignificar o mundo corporativo, em Porto Alegre

publicidade

UMA Incorporadora apresentou nesta terça-feira o UMA Corporate, um empreendimento que busca redefinir o conceito de alto padrão no mundo corporativo. Localizado Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, o projeto combina arquitetura e tecnologia de ponta.

O UMA Corporate apresenta uma série de recursos e comodidades, como um estacionamento com 225 vagas, um auditório com capacidade para 120 pessoas, fachada com vidros laminados de controle solar e alta performance, lobby com pé-direito triplo e um Roof Garden Plaza, que proporciona um novo ambiente de trabalho ao ar livre. Seguindo os padrões Triple A, oferece 112 salas com tamanhos variando de 51 metros quadrados a 156 metros quadrados. Com 50% da obra executada, a previsão de entrega do UMA Corporate é em dezembro de 2024

Uma característica exclusiva desse empreendimento é o acesso direto ao novo shopping da Cia Zaffari, situado entre as Ruas Furriel Luiz Antônio de Vargas e Regente. O UMA Corporate faz parte de um complexo que inclui essa torre corporativa e o novo shopping.

Newton Ulrich, engenheiro sócio da UMA Incorporadora, enfatizou a ousadia desse empreendimento. Ele ressaltou que o UMA Corporate em parceria com a Compahia Zaffari “é um projeto transformador que redefinirá o cenário corporativo local e transformará toda essa região da cidade.”