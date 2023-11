Empresa catarinense vence licitação do transporte coletivo em Novo Hamburgo

publicidade

Foi concluído o processo de licitação do transporte coletivo de Novo Hamburgo, uma demanda que se arrastava há 30 anos. A empresa catarinense Viação Santa Clara Ltda foi a vencedora da concorrência, cujo contrato foi assinado nesta sexta-feira. A partir de agora, a empresa terá até seis meses para assumir o serviço. De acordo com a prefeita Fátima Daudt, o novo transporte coletivo de Novo Hamburgo terá novidades.

A principal delas é a separação entre venda de passagens e o serviço do transporte, ou seja, diferente do que normalmente acontece, a empresa que fará o transporte não irá vender passagens. “Somos pioneiros nesta separação em todo o Estado. É uma nova era do transporte público em Novo Hamburgo”, disse Fátima.

Para isso, o município está desenvolvendo um sistema de bilhetagem eletrônica, que trará modernidade e muitos benefícios aos usuários, como reconhecimento facial do passageiro e acompanhamento do ônibus em tempo real pelo celular.

Os usuários terão ainda muitos outros benefícios com o início do novo serviço, como equipamentos de ar-condicionado em diversos ônibus, acessibilidade em todos eles, linhas atendendo inclusive áreas de baixa demanda, películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico. Desde 2017, esta é a quarta licitação lançada para a concessão do serviço no Município.