Empresa vence concorrência para fazer PPCI da Usina do Gasômetro

A empresa JK Projetos & Extintores Ltda foi a vencedora do pregão eletrônico realizado na última semana pela Prefeitura de Porto Alegre para a elaboração do Plano de Proteção e Combate à Incêndio (PPCI) da Usina do Gasômetro. O espaço está em obras há mais de três anos e a previsão da prefeitura é que os trabalhos sejam concluídos em dezembro.

Conforme os documentos disponibilizados no Portal de Compras Públicas, o valor da proposta vencedora foi de R$ 18,4 mil. A vencedora ainda precisa ser homologada pela prefeitura, para então ser autorizada a começar os trabalhos, "em até 3 meses após a ordem de início”, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

A instalação elétrica também está em processo de licitação. O edital para escolha da empresa responsável foi suspenso e relançado neste mês. “Após análise conjunta com o TCE (Tribunal de Contas do Estado), decidimos revisar alguns itens, bem como a técnica de instalação”, detalhou a secretaria em nota.

As propostas serão recebidas em 16 de agosto, com foco na realização das instalações elétricas e luminotécnica, além do Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas. O prazo de início depende do decorrer dos trâmites burocráticos. “Após a licitação, habilitação da empresa e ordem de início, o prazo é de 4 meses”, detalhou a Smoi, em nota.

Também foi contratada recentemente a empresa responsável por realizar laudos de avaliação da estrutura da chaminé da Usina do Gasômetro. A previsão de conclusão dos serviços é de 90 dias, a contar da ordem de início e o contrato tem prazo de 12 meses.

Conforme a secretaria, as obras que acontecem na estrutura da Usina do Gasômetro estão com aproximadamente 65% do total executadas. Nesta etapa, a Smoi informa que está sendo feita a recuperação da fachada no lado do Cais Embarcadero, incluindo recomposição do reboco e pintura.

Também está sendo realizada a instalação das zenitais, que são aberturas na cobertura que possibilitam maior iluminação natural. Estão sendo instalados estruturas em alumínio e vidros novos, além de tratamento contra corrosão e pintura dos elementos metálicos das esquadrias e substituição dos vidros quebrados.

Entre as obras em execução, segundo a secretaria, ainda estão a execução da laje Pôr do Sol, com serviços nas vigas, lajes e fundações e das escadas em concreto que ligam os andares da Usina.