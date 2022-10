Empresas de Santa Maria empregam mais do que demitem em sete dos oito primeiros meses do ano

publicidade

Os números apurados pela Prefeitura de Santa Maria em relação à geração de empregos apontam para a retomada da economia no município com 285 mil habitantes (população estimada em 2021), depois do impacto negativo causado pela pandemia do Covid-19.

Os dados apurados pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) apontam a criação de quase duas mil vagas de emprego criadas desde janeiro deste ano. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo informa que 339 novos postos de trabalho foram criados em agosto. O número leva em conta o saldo entre 2.656 admissões e 2.317 desligamentos no mês. No acumulado do ano, desde janeiro, Santa Maria registra 1.979 empregos formais criados no município da região Central do Estado.

O prefeito em exercício, Rodrigo Decimo, disse que as empresas da cidade contrataram mais do que demitiram em todos os meses do ano até agora, com exceção de julho, quando foi registrada a redução de 42 vagas no mercado. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo faz um trabalho muito importante de acompanhamento dos números para saber como a nossa economia está evoluindo e ficamos felizes em saber que o saldo, no geral, está positivo e que a quantidade de empregos está crescendo, sendo que isso demonstra confiança no mercado”, destaca Decimo.

O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de contratações no ano e, ao mesmo tempo, apresentou o melhor saldo de empregabilidade: 10.568 admissões, 9.345 desligamentos e, como resultado, 1.223 vagas adicionais criadas. Na sequência, na lista de quem criou mais novos postos de emprego nos oito primeiros meses de 2022, estão a indústria (336 vagas), a construção civil (296), o comércio (111) e, por fim, a agropecuária (13).

