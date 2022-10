Encantado lança complexo turístico no Cais Embarcadero, em Porto Alegre

publicidade

Com o objetivo de atrair investimentos e potencializar o turismo no município de Encantado, no Vale do Taquari, foi desenvolvido o projeto do Boulevard Encantado, complexo de empreendimentos que visam o atendimento aos visitantes que chegam à região. O lançamento ocorreu na quarta-feira, no Multiverso Experience do Cais Embarcadero em Porto Alegre. A cidade ganhou visibilidade com a construção do Cristo Protetor, que tem 46,5 metros de altura.

O complexo reunirá hotel, centro comercial, áreas de lazer para contemplação, espaço com metaverso, centro de eventos, entretenimento e gastronomia. A previsão é que as obras iniciem no dia 26 de setembro e sua conclusão em novembro de 2023. Entre empregos diretos e indiretos, serão 400 vagas. O investimento é de 50 milhões de reais. O ceo do Boulevard Encantado, Fábio Vitória, disse que o Cristo protetor já atraiu 110 mil pessoas e por isso a necessidade de ter um complexo para receber esse público.