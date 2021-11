Encontrado maratonista que estava desaparecido desde domingo em Rio Grande

publicidade

Foi encontrado na tarde desta terça-feira o maratonista Carlos Freitas, de 65 anos. Ele estava participando da Extremo Sul Ultramarathon quando desapareceu no final da manhã desse domingo. O maratonista foi encontrado por motoqueiros que se voluntariaram nas buscas de seis quilômetros após o navio Altair, e um quilômetro a dentro na Floresta de Pinus, no Cassino. Carlos estava deitado na hora em que foi encontrado.

Agentes da Defesa Civil foram ao local para encaminhá-lo à UPA para exames, mas o estado de saúde é considerado bom. O percurso da maratona é de 226 quilômetros entre o Chuí e a Praia do Cassino. Por estar com bolhas nos pés, Freitas teria pego carona em um trecho do trajeto. Por este motivo ele foi desclassificado, mas mesmo assim pretendia completar a prova. Freitas é de São Paulo e não foi a primeira vez que participou da ultramaratona

Todo o trabalho de buscas envolveu desde a tarde de domingo, equipes da defesa civil, agentes de trânsito, da Guarda Municipal, Bombeiros, além da Marinha, Brigada Militar, Polícia Civil e demais forças de segurança além de jipeiros e motociclistas voluntários