Encontro discute propostas para a nova gestão do Cremers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) promoveu na noite desta segunda-feira um encontro entre as três chapas que disputam a eleição do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers). O evento, denominado "Diálogos Simers", aconteceu na sede do sindicato e teve como propósito apresentar as propostas das chapas que concorrem à gestão 2023/2028 do Conselho.

O presidente do Simers, Marcos Rovinski, abriu o evento destacando que é uma tradição do sindicato realizar esses encontros que ajudam a divulgar as propostas e a definir os conselheiros que nortearam a ética e as boas práticas médicas durantes os próximos cinco anos. Ele também lembrou que no dia 10 de agosto ocorrerá o debate entre os representantes das chapas.

As manifestações iniciais foram realizadas por sorteio, e a representante da Chapa 2 "Conexão", Tatiana Della Giustina, foi a primeira a se pronunciar. A conselheira federal enfatizou a diversidade do grupo, com 25% de mulheres e médicos de diferentes faixas etárias e municípios. Ela ressaltou a importância do evento, afirmando que é fundamental que os médicos gaúchos conheçam as propostas para poder escolher a melhor alternativa. Além disso, expressou a necessidade de maior conexão entre a categoria, a criação de um canal de denúncias, a reorganização das delegacias regionais e a ampliação das relações com hospitais, residentes, professores e instituições de ensino.

Carlos Sparta, médico anestesiologista e atual presidente da Chapa 1 "Cremers de Todos", afirmou que espera um debate propositivo e ético. Ele ressaltou que os 40 conselheiros estão distribuídos por todo o RS e considerou que, quando o grupo assumiu a entidade, alcançou conquistas relevantes. E que o Cremers deixou de ser uma entidade que só aparece para cobrar anuidade e intimar os profissionais. Dentre as propostas, destaca-se a ampliação de cursos de aperfeiçoamento para os profissionais, a defesa das atividades privativas do médico, o portal Defesa Médica e a vigilância permanente contra o exercício ilegal da medicina.

Eduardo Trindade, da Chapa 3 "Pra Frente Cremers", destacou que os 40 conselheiros incluem nove membros da atual gestão, com profissionais de diversas formações ainda atuantes. O cirurgião ressaltou que o Conselho é um órgão judicante e cartorial, com o principal objetivo de preservar a ética médica. Ele lembrou do termo de cooperação com o Ministério Público e com a Polícia Civil, destacando o grande objetivo de avançar nessas questões com a criação de uma ouvidoria específica para médicos e evitar conflitos de interesse na classe médica. Ele considerou o evento de extrema importância para reconhecer as diferenças entre as chapas e vislumbrar um futuro melhor para a medicina gaúcha.

A votação para o corpo de conselheiros do Cremers acontece pela internet nos dias 14 e 15 de agosto.