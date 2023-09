Entenda o que está impedindo o nível do Guaíba de baixar

publicidade

O nível do Guaíba segue muito alto mesmo com a diminuição da vazão dos rios contribuintes e sem a presença de vento Sul moderado a forte. O nível medido no Cais Mauá, junto ao Centro da capital, estava praticamente estabilizado no começo desta quarta-feira com marcas ao redor de 2,60 metros e pequenas oscilações.

Trata-se de um nível muito alto e perto do pico da cheia registrado uma semana atrás. Possível explicação para a não baixa do Guaíba está na Lagoa dos Patos, que se encontra com o nível muito alto ao receber todo o volume de água das últimas semanas dos rios que enfrentaram cheias, e algumas históricas, como o Jacuí, Taquari, Sinos e Gravataí. Com a lagoa muito alta, o efeito que se opera é semelhante ao do vento Sul de represamento porque a água do Guaíba tem maior dificuldade em escoar.

O pico da atual cheia se deu na manhã do dia 14, na última quinta-feira, com marca que raramente se observa. Chegou a 2,70 metros no Cais Mauá, apenas 30 centímetros abaixo da cota de transbordamento no Centro. No Sul da cidade, com cotas de extravasamento menores, houve alagamentos. Nas ilhas, a situação já ruim piorou. Com o nível muito elevado, as águas do Guaíba refluíram pela rede pluvial e alagaram ruas no Quarto Distrito.

A cota de 2,70 metros do dia 14 só é superada neste século pelo registro de 2,97 metros de outubro de 2015 e bateu as de várias cheias daquele ano de Super El Niño. Superou a da grande cheia de outubro de 2016 (2,65 metros), da de 1984 (2,60 metros) que levou o então prefeito João Dib a fechar o portão da Mauá no Cais (o que só se repetiria em 2015), das cheias de 1965, 1966 e da primeira de 2015 (2,56 metros), e da de 2002 (2,52 metros). Ficou abaixo dos 2,97 metros de 2015, os 3,13 metros de 1967 e os 4,76 metros de 1941.

Com ingresso de vento Sul na manhã de segunda (18), o Guaíba começou nova trajetória de alta e atingiu 2,62 metros no começo da tarde da segunda-feira, recuando depois para 2,53 metros no começo da madrugada de ontem antes de se elevar rapidamente para 2,68 metros no início da manhã da terça. Depois, recuou durante o dia e se manteve entre 2,57 metros e 2,60 metros desde ontem à tarde.

A grande cheia do Guaíba em Porto Alegre decorre principalmente de outras duas grandes. O Taquari, segundo maior contribuinte, experimentou a maior cheia desde 1941 no começo do mês. Na sequência, o maior contribuinte que é o Jacuí passou pela terceira maior cheia desde 1941. No fim de semana, a cheia do Jacuí na régua de Cachoeira do Sul, ao atingir 25,55 metros do sábado no ponto de medição da Ponte do Fandango, superou a marca de outubro de 2015, quando o nível chegou a 25,53 metros.