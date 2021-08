Entidade de Filantropia arrecada doações de obras de arte em Montenegro

publicidade

Com o apoio de diversas instituições, entre elas a Prefeitura Municipal de Montenegro, a Entidade de Filantropia Cultura e Arte (Efica) iniciou nesta segunda-feira, um chamamento para receber doações de obras de arte no município. O objetivo é a arrecadação de desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, fotografias artísticas, entre outros trabalhos, para a realização do Leilão Virtual Beneficente de Arte. Toda a verba arrecadada do evento será revertida para o Hospital Montenegro (HM) 100% SUS e os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos para o funcionamento do Pronto Socorro do hospital.

As doações serão recebidas no Museu de Arte de Montenegro, localizado junto à Estação da Cultura, até o dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 16h30min, acompanhadas de formulário físico preenchido do Termo de Doação da obra. As peças serão analisadas por uma comissão de seleção e curadoria.

Segundo a diretora do Departamento de Cultura, Mara Ribeiro, o projeto é fundamental para disseminar a arte no município e, principalmente, ajudar uma instituição de extrema importância para os montenegrinos. “Somos parceiros desta iniciativa tão essencial para o nosso HM”, destaca. Outras informações e acesso ao termo de doação estão disponíveis pelo Google Drive. Já o Termo de Doação no formato Word para download está disponível no Google Docs.

