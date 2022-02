Entidades estudam criação de contribuição para o desenvolvimento do turismo em Canela

publicidade

Entidades ligadas ao comércio e ao turismo de Canela estiveram reunidas com o prefeito Constantino Orsolin, nesta quinta-feira, para apresentar uma nova proposta de contribuição espontânea para o turismo, que ainda está em fase de estudos e análises por parte das entidades.

Conforme explicou o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Cláudio Souza, o novo modelo de apoio e crescimento do turismo deve envolver os setores de atrativos turísticos, comércio, gastronomia e hotelaria, por meio da arrecadação de valores que variam entre R$ 1,00 e R$ 2,50. “Este projeto viabilizará a coleta de recursos para o desenvolvimento turístico, possibilitando investimentos por parte do poder público e também da iniciativa privada”, projeta Cláudio.

A proposta está sendo apresentada aos municípios que integram a base das entidades e ainda será avaliada pelas empresas associadas. O projeto está em andamento e a perspectiva é de que até o final do 1º semestre de 2022 já inicie sua operação. Para o município de Canela a projeção de arrecadação de valores após um ano de desempenho é de cerca de R$ 4 milhões.

O prefeito Constantino Orsolin avalia a medida como positiva para o setor. “É um recurso que poderá ser aplicado tanto na infraestrutura turística, assim como em treinamentos e capacitações para os profissionais do trade”, destaca Orsolin.

A executiva do SindTur, Lisa Gottschalk, ressalta que o projeto ainda envolve premiações aos turistas e trabalhadores, além do desenvolvimento de ações sociais e de incentivo à cultura. “Pretendemos atuar junto às comunidades nas quais estamos inseridos e buscamos sugestões de todo nosso trade e da comunidade para construir novas ideias e soluções para o turismo”, afirma Lisa.