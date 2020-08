Entidades sindicais realizam manifestação em Caxias do Sul

publicidade

Entidades sindicais dos setores da educação, comércio, indústria, bancos e serviços públicos de Caxias do Sul promoveram, nesta sexta-feira, o Dia Nacional de Luta, onde lembraram a marca de 100 mil mortes causadas pela Covid-19 que o Brasil está prestes a atingir. A manifestação foi realizada, às 11h, na praça Dante Alighieri, no centro da cidade.

Os manifestantes também lembraram dos efeitos econômicos da pandemia e reivindicaram a extensão do auxílio emergencial ao menos até o fim do ano, aumento nas parcelas do seguro desemprego e liberação de crédito para micro e pequenas empresas.

No local os manifestantes portavam faixas e cartazes, onde colocaram 27 cruzes brancas simbolizando as mortes provocados pelo Covid-19.

Os participantes usaram máscaras de proteção e evitaram aglomerações, respeitando o distanciamento social e as demais recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS).