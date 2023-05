EPTC abre Maio Amarelo em Porto Alegre com representações de vítimas de acidentes de trânsito

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) abriu nesta terça-feira a programação do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, com uma ação lúdica na Praça Montevidéu, no Centro Histórico de Porto Alegre. Peças artísticas confeccionadas pela artista plástica Carmem Seibert, moradora do bairro Chácara das Pedras, foram expostas no local, em alusão aos perigos da direção irresponsável. As artes são feitas com materiais como garrafas de vidro, portas e para-brisas de automóveis.

O ato foi coordenado pela Escola Pública de Mobilidade da EPTC, que também levou manequins para ilustrar vítimas de acidentes de trânsito. Cada uma das três representações contava com um QR Code, que levava a uma história diferente de vítimas da acidentalidade. “Muitas vezes, pensamos que o acidente de trânsito não vai acontecer conosco, que acontece longe, que será apenas com o outro. Mas é importante olharmos e vermos que são histórias reais com pessoas que têm famílias e que estamos próximos disto”, salientou o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, que esteve presente no local.

A própria Carmem conta que foi vítima de acidente de trânsito durante a pandemia, em 2020. Recuperada, de maneira inédita, ela foi convidada pela EPTC para expor seu trabalho e compartilhar um pouco de sua experiência. “Para mim, isto é importante, porque a pessoa leiga, muitas vezes, não tem conhecimento de que a arte também pode chamar a atenção para algo neste aspecto. A imagem fala muito alto, e minha obrigação é mostrar isto”, comentou ela, que já expôs em outros eventos e galerias.

Conforme o órgão, outras atividades alusivas à iniciativa estão previstas para ocorrer ao longo do mês. Nesta quarta-feira, será entregue pela EPTC o certificado de participação do Programa Um Dia de Agente aos 19 prefeitos de praça que participaram da atividade ao longo dos anos de 2022 e 2023. Outras dinâmicas envolvendo motoristas, crianças, adolescentes, rodoviários, entre outros agentes públicos, também estão previstos na programação do Maio Amarelo.