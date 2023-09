EPTC divulga alterações de trânsito neste final de semana em Porto Alegre

publicidade

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), divulga alterações no trânsito de Porto Alegre neste final de semana. As mudanças decorrem de bloqueio total de de pistas que a CCR ViaSul realiza em dois pontos da Freeway para testes de prova de carga.

No sábado, o bloqueio acontece das 12h às 19h, nas duas alças do viaduto no quilômetro 91,8 em ambos os sentidos, junto à BR-116 na altura da fábrica de fertilizantes Yara e do Hangar da Polícia Rodoviária Federal.

Já no domingo, acontece das 7h às 13h, nas duas pistas sobre a passagem inferior no quilômetro 96,8, também em ambos os sentidos, junto à entrada para a avenida Presidente Castello Branco, próximo ao DC Shopping.

Nesse ponto, acontece também o bloqueio na passagem inferior pela rua João Moreira Maciel, que dá acesso à rua Voluntários da Pátria. Em caso de chuva os bloqueios estão sujeitos a alterações. Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle de mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.