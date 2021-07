Erechim aplica mais de 80 mil doses de vacinas contra o Covid-19

publicidade

A Administração Municipal de Erechim, no Norte do Estado, anunciou que nesta segunda-feira, o município chegou à marca de 81.324 doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, somando a primeira e a segunda imunização. O número foi alcançado na semana em que a Capital da Amizade completa seis meses do início da campanha de imunização.

Os dados são do sistema Vacinômetro, da Prefeitura de Erechim, e foram atualizados nesta terça-feira. Segundo o sistema do município, 56.670 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Além disso, 24.654 estão com a imunização completa, por terem tomado a segunda dose ou por terem se vacinado com o imunizante de dose única.

Segundo o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o reflexo do aumento da vacinação no município é registrado diariamente no Boletim Coronavírus, que aponta diminuição no número de casos ativos, bem como no número de internações hospitalares. "A imunização mostra estabilidade em relação a internações e outras complicações da doença, fato extremamente positivo que fez com que o município pudesse avançar com as medidas sanitárias mais flexíveis para prevenção e combate a Covid-19”, disse.

Polis afirma que essa nova realidade faz com que a economia volte a crescer. “A gente sabe que ainda tem um caminho a ser percorrido. Vamos seguir avançando na vacinação por faixa etária conforme formos recebendo lotes de vacinas e, isso é um grande fator positivo para os indicadores", afirma Polis.

